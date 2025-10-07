Nicola Porcella respondió a las críticas que recibió tras difundirse un video del programa mexicano Montse y Joe, donde fue acusado de “negar sus raíces peruanas”. Ante la polémica, el exchico reality publicó un extenso comunicado en redes sociales para aclarar que sus palabras fueron sacadas de contexto.

“Hoy me desperté y vi TikToks y programas donde decían que yo no quería al Perú por un juego que se hizo en un programa”, escribió Porcella, explicando que el segmento formaba parte de un ejercicio terapéutico para sanar heridas emocionales.

“Ese juego trataba de constelar y sanar heridas pasadas (…). Todo el mundo sabe que yo tuve muy malos momentos en mi país, y a eso se refería, no a que no me sienta orgulloso de ser peruano”, añadió.

El actor también explicó por qué actualmente no vive en el país

“Yo no vivo allá, no porque no quiera, sino porque me cerraron las puertas por mucho tiempo y México me dio la oportunidad otra vez. Por eso le estoy tan agradecido”, señaló, asegurando que el clip viral no refleja el sentido real de sus palabras.

Finalmente, Porcella reafirmó su amor por el Perú y lamentó que se haya malinterpretado su mensaje: “Quiero que quede claro que soy orgullosamente peruano y siempre lo voy a decir. Eso no quita que también haya gente que siempre busca hacer daño sin justificación”, concluyó.

