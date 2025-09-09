El presidente Nicolás Maduro decretó que la Navidad en Venezuela comenzará oficialmente el próximo 1 de octubre, un anuncio que realizó durante la emisión de su programa “Con Maduro+” en la televisión bolivariana. El mandatario, quien señaló que esta medida se aplica “para defender la felicidad y el derecho a la alegría”, impulsa así que las festividades incluyan comercio, actividad cultural, gaitas y villancicos con casi tres meses de anticipación.

Este último aseguro que así se impulsa las festividades incluyan comercio, actividad cultural, gaitas y villancicos con casi tres meses de anticipación. Maduro afirmó con contundencia que “nada ni nadie en este mundo nos va a quitar el derecho a la felicidad”.

