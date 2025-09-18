Una niña de 14 años lucha por su vida tras caer del cuarto piso de su colegio en San Juan de Miraflores, sufriendo fracturas craneales, rotura de costillas y severos daños en órganos internos. La menor se encuentra intubada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital María Auxiliadora, donde los médicos mantienen pronóstico reservado debido a la gravedad de sus lesiones. El accidente ocurrió durante el recreo en el colegio Carmelitas American High School, donde presuntamente se desprendió una malla de seguridad que debería haber prevenido este tipo de incidentes.

Las autoridades clausuraron el centro educativo luego de que directivos negaran el ingreso a personal de la UGEL y la policía que investigaba las condiciones de seguridad del establecimiento. La familia de la víctima, que solicita ayuda económica, alega que el colegio no cuenta con medidas de protección adecuadas ni está brindando apoyo para los gastos médicos. El caso ha revelado posibles negligencias en la supervisión de estudiantes durante actividades escolares, mientras la comunidad educativa exige responsabilidades.

