Una niña de 14 años pidió auxilio al serenazgo vía WhatsApp tras ser secuestrada en un baño, enviando el dramático mensaje: “Ayuda, por favor, no me deja salir”, desde una vivienda en San Juan de Lurigancho. La adolescente contactó a la central de monitoreo municipal alrededor de las 6:40 am, proporcionando su ubicación exacta y describiendo la casa donde Jonathan Gálvez Peña, de 40 años, la mantenía retenida contra su voluntad.

El alcalde Jesús Maldonado activó inmediatamente todos los protocolos de seguridad, coordinando con la Policía Nacional un operativo de rescate que inicialmente enfrentó la negativa de otros ocupantes de la vivienda que ocultaban la presencia de la menor. El rescate se concretó cuando la policía accedió al segundo piso y encontró a la adolescente con su mochila, ya en compañía de su presunto secuestrador que comenzó a vociferar incoherencias durante la aprehensión.

