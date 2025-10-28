Una tragedia sacudió a la comunidad de Vasilyevo, en la república de Tartaristán (Rusia), luego de que una niña de cinco años arrojara por la ventana a su hermana recién nacida, desde el cuarto piso del edificio donde vivían. El hecho ocurrió el 28 de octubre de 2025, mientras ambas menores se encontraban solas en casa, sin supervisión de ningún adulto.

Según las primeras investigaciones del Comité de Investigación de Rusia, la pequeña habría actuado por un arranque de celos ante la reciente llegada de la bebé al núcleo familiar. La víctima, de apenas 21 días de nacida, falleció de forma instantánea tras el impacto.

Investigación por negligencia y responsabilidad parental

Las autoridades locales han abierto una causa penal para esclarecer los hechos y determinar si hubo negligencia por parte de los padres. Se investiga por qué las menores estaban solas en el departamento y si existían antecedentes de conflictos familiares o señales de alerta emocional en la niña.

Expertos en psicología infantil señalan que los celos entre hermanos son comunes, pero que pueden escalar si no se gestionan adecuadamente. En este caso, la falta de supervisión y acompañamiento emocional habría sido un factor determinante.

Reacciones y llamado a la prevención

El caso ha generado conmoción en Rusia y en medios internacionales, donde se ha puesto en debate la responsabilidad de los adultos en el cuidado emocional de los niños. Organizaciones de protección infantil han pedido reforzar las campañas de orientación familiar y atención psicológica en hogares con recién nacidos.

Además, se ha instado a los medios a tratar el caso con sensibilidad, evitando la exposición innecesaria de los menores involucrados y enfocándose en la prevención de futuras tragedias similares.

