Niño arriesga su vida al forcejear con delincuente que intentó asaltarlo en plena calle, cuando regresaba a casa con su celular en la mano. El escolar fue interceptado por un sujeto encapuchado que lo amenazó para arrebatarle el teléfono, mientras un cómplice esperaba en una motocicleta, lo que evidencia la planificación detrás del ataque.

Aunque el forcejeo impidió que lograran su cometido, el menor quedó aterrado y en estado de shock, por lo que su madre pidió apoyo psicológico para enfrentar el trauma. El hecho, que ocurrió a plena luz del día, refleja la vulnerabilidad de los escolares frente a la delincuencia, una situación que preocupa cada vez más a la ciudadanía.

