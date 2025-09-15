Un menor se convirtió en testigo directo del asesinato de su progenitor a las afueras de su colegio en Ecuador, un acto de violencia extrema que conmociona a la comunidad. Los agresores, identificados como sicarios, dispararon a quemarropa contra el hombre frente a su hijo y otras familias, quienes presenciaron la escena de terror.

El hecho ocurrió en Guayas alrededor de las 08:00, cuando el niño descendía de una camioneta para ingresar al centro educativo. La Policía continúa las investigaciones en busca de los responsables de este crimen que evidencia la alarmante inseguridad en la región, lo que genera indignación y reclamos de justicia.

