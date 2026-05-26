Hallan muerto a niño desaparecido tras viajar a la selva con su madre, quien sigue desaparecida

El cuerpo sin vida de Eyal Rodrigo Castillo, de 6 años, fue hallado sin vida por ronderos en el distrito de Uchiza, provincia de Tocache, en la selva del Perú.

La madre del menor, Zoyla Carolina Castillo, de 29 años, se encuentra desaparecida desde el 16 de mayo. El niño había viajado desde Tarapoto junto a su madre para encontrarse con la expareja de ella, identificada como Alexis Alcántara.

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¿Por qué Zoyla viajó a la selva?

Zoyla Castillo emprendió el viaje familiar con la intención de pasar vacaciones en Tarapoto. Sin embargo, al llegar, Alcántara le indicó que no se encontraba allí sino en Tocache, donde les recogería. Tras ese momento, los familiares perdieron contacto con Zoyla.

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Vínculo con presunta organización criminal

Según testimonios de vecinos de la zona, Alexis Alcántara sería parte de una organización dedicada a la trata de personas. Usuarios de redes sociales señalaron que el sujeto insistía a mujeres para ofrecerles “placeres, lujos y todas las conveniencias” a cambio de que viajaran con él. Una víctima declaró que Alcántara encerraba a las mujeres en un cuarto.

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Investigación en curso

Zoyla Castillo conoció a Alcántara hace dos meses a través de redes sociales. Los familiares indicaron que no tienen certeza plena sobre la pertenencia de Alcántara a una red de trata, aunque esa es una versión difundida en Facebook. Las investigaciones policiales continúan para dar con el paradero de la madre del menor.