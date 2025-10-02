La ‘prima’ de Josimar sorprende al hacerse cirugía en el rostro, una rinoplastia que entra en directa contradicción con su reciente afirmación de estar embarazada. Magaly Medina, quien sigue de cerca el caso, cuestionó en su programa esta situación, recordando que la mujer mostró previamente un fajo de billetes que supuestamente era una entrega de Josimar. La conductora, buscando respuestas, consultó con el reconocido cirujano plástico Luis Barrenechea para aclarar si un procedimiento así es viable durante la gestación.

Vea también: Magaly Medina se indigna al ver cómo agarran de lorna a ‘La Mackyna’ en ‘La casa de la comedia’

El doctor Barrenechea fue enfático al señalar que no se puede realizar una cirugía en el primer trimestre, ya que los anestésicos y antibióticos podrían causar malformaciones en el feto. Ante esta contundente explicación médica, que la mujer involucrada no ha querido comentar, surgen dudas sobre la veracidad de su supuesto embarazo. Magaly Medina sostiene que esta intervención quirúrgica sería la prueba de que no se encuentra en estado de gestación, desmontando así la historia que ella misma había construido.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO