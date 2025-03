Armonía 10, Corazón Serrano, La Única Tropical, Alvaro Rod, Leslie Shaw, Agua Marina, los Hermanos Yaipén y varios artistas más se unieron para emitir un pronunciamiento contra la ola de criminalidad que azota el país y que provocó la muerte del cantante de Armonía 10, Paul Flores.

“Alzamos nuestra voz de protesta porque estamos cansados de las extorsiones, amenazas, el peligro y asesinatos que enfrentamos día a día los artistas en el Perú. La música es arte, cultura y alegría, pero hoy quienes vivimos de ella nos vemos obligados a convivir con el miedo, el dolor y la incertidumbre sobre nuestras vidas”, señalaron.

En ese sentido, hicieron un llamado a sus colegas de la cumbia, salsa, folclor, rock y todos los artistas del país, así como medio de prensa y marcas para exigir seguridad y justicia y acciones inmediatas por parte de las autoridades.

“Es el momento de exigir parar esta ola criminal. No podemos seguir normalizando esta realidad. (…) La música debe ser paz, no miedo. No nos callarán. Unidos somos más fuertes. ¡Exigimos justicia! Únete a nuestra causa usando el hashtag #NoQueremosMorir y juntos hagamos ruido hasta ser escuchados”, agregaron.

