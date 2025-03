La acción de Christian Cueva, de pedir las cámaras de seguridad de la casa donde vive Pamela López con sus hijos, ha generado la indignación de Magaly Medina, quien cuestionó duramente al futbolista al calificar que ha demostrado tener una postura machista y sobre todo está buscando argumentos para la conciliación.

“Ese poderío, diciendo que es su casa (…) ¿a quién tratas de engañar?. Si fueras un hombre inteligente, hubiera manejado mejor su matrimonio. Ahora se la quiere pegar de buen padre, buena pareja“, expresó.

“Su postura machista. Él sí puede salir a todos lados (…) él no tiene derecho a decir a la administración que quiere ver las imágenes. Lo que quiere ver es a qué hora ella llega, con quién llega. Si llega cayéndose de borracha, si no llega a dormir. Eso quiere saber para tener un argumento más en la conciliación, para negociar con ella porque todavía no se han divorciado”, agregó en otro momento de su arremetida.

Recordemos que Christian Cueva justificó su intención de acceder a las cámaras de seguridad porque afirmó que Pamela López no le permite ver a sus hijos desde hace seis meses.

“Si yo pido algo es porque quiero saber del estado de mis hijos y porque soy propietario de la vivienda. Entonces te tengo que responder las cosas como son, a mí la señora no me interesa, sino la vida de mis hijos”, declaró.

