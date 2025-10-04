El curso de nutrición para adultos mayores se transformó en un taller de streaming cuando el organizador anunció que era hora de reconocer cómo la tecnología los había “avasallado”, generando un debate donde los despertadores y los diccionarios fueron considerados víctimas del progreso. Mientras los presentes extrañaban el olor a chanchito de la chicharronería clausurada del primer piso, el líder del grupo presentó a la gran Zully, una streamer “menudita y de cara de inocentona” que, según él, “revienta las redes” con sus transmisiones, causando asombro entre un público que aún recuerda las colas del banco como máxima interacción social. La confusión reinó cuando se explicó que en Kick no se puede dormir, lo que llevó a una señora a confesar que en TikTok se queda dormida y babea, revelando una brecha generacional tan ancha como un stream de 4 horas.

La gran Zully, con la paciencia de una profesora en un jardín de infantes tecnológico, explicó conceptos como “banear” y “IRL” a un coro de ancianos que admiraban su comunidad de 300K seguidores, las “Gachurras y los Churros”. El momento cumbre llegó cuando una aspirante a streamer confesó que Kick “se molestó” con ella porque su micrófono era muy “chilloso”, y que por eso había fracasado, mientras otro asistente preguntó si la aplicación “tenía un costo” o si se podía descargar “gratis”, demostrando que el verdadero desafío no es entretener, sino explicar cómo descargar una app sin que se moleste. La sesión cerró con la promesa de presentar semanalmente a una estrella del streaming, aunque muchos aún anhelaban el regreso de la chicharronería.

