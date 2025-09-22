Katya Mosquera, novia de Ricardo Mendoza, expresa su felicidad tras el anuncio de su embarazo, confirmando que están “formando una familia muy bonita”. La pareja, quien actualmente se encuentra de gira con el podcast ‘Hablando Huevadas‘ luego de su presentación en París, recibe esta noticia con emoción aunque Mosquera admite que el embarazo “se adelantó un poquito” a sus planes originales, que incluían primero contraer matrimonio. A pesar del cambio en la cronología, la joven asegura sentirse “muy tranquila y muy contenta” con este nuevo capítulo que inician juntos, demostrando que la llegada del bebé fortalece su relación.

La joven destacó la reacción positiva de su hijo mayor, quien está feliz por convertirse en hermano mayor y quien, según revela, quiere “un montón” a Ricardo Mendoza. Este apoyo familiar se vio complementado por las muestras de cariño del entorno artístico, donde destaca Magaly Medina, quien no dudó en felicitar a la pareja públicamente.

