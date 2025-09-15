“¿Cómo vas a ser heterosexual?”: el comentario que desató la polémica

Durante la reciente emisión del popular ‘sillón rojo’, Beto Ortiz interrogó a Miguel Rubio, actual pareja de la actriz cómica, Dayanita, sobre su orientación sexual, luego de que este se identificara como heterosexual. El conductor cuestionó abiertamente su respuesta, señalando: “¿Cómo vas a ser heterosexual si estás con una persona de género masculino? Ella nació con pajarito”, en referencia a Dayanita.

El comentario generó incomodidad inmediata en el set. Miguel Rubio, visiblemente molesto, respondió con firmeza: “Soy heterosexual, ¿cuál es el problema?”. Ante la insistencia de Ortiz, terminó diciendo: “Si se va a ver así, bisexual pues”, en un intento por cerrar el tema. La tensión fue evidente, y el rostro de Dayanita reflejaba incomodidad por la forma en que se abordó su identidad.

Reacciones en redes: “Beto está desactualizado”

El momento fue ampliamente comentado en redes sociales, donde usuarios criticaron duramente a Beto Ortiz por lo que consideraron una falta de respeto y desconocimiento sobre diversidad sexual y de género. “Literal Beto es de otra época y no se ha actualizado”, “Desatinada la pregunta”, “El confundido es el presentador”, fueron algunos de los comentarios que se viralizaron en TikTok y X.

Muchos defendieron la postura de Miguel Rubio, destacando que la orientación sexual no se define por los genitales de la pareja, sino por la identidad de género con la que se vincula emocional y afectivamente. En ese sentido, si Dayanita se identifica como mujer, su pareja puede considerarse heterosexual sin contradicción.

Dayanita se incomoda, pero guarda silencio

Aunque no intervino directamente en el cruce verbal, Dayanita se mostró visiblemente incómoda durante el intercambio entre Beto Ortiz y su pareja. Su expresión corporal y silencio fueron interpretados por muchos como una señal de molestia ante la forma en que se abordó su identidad en televisión nacional. Hasta el momento, no ha emitido un pronunciamiento público sobre lo ocurrido.

La actriz cómica ha sido una figura clave en la visibilización de mujeres trans en el entretenimiento peruano, y este episodio ha reavivado el debate sobre cómo los medios abordan temas de género y orientación sexual, especialmente en formatos de alto impacto como El valor de la verdad.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO