Luego de que Natalia Salas revelara que el cáncer ha regresado a su vida, esta vez con metástasis en una vértebra, su pareja Sergio Coloma no tardó en pronunciarse públicamente. A través de sus redes sociales, le dedicó un mensaje que ha tocado el corazón de miles: “Tu fuerza, entereza y determinación son admirables. Siempre juntos y de la mano ante todo”.

El mensaje fue acompañado de una fotografía en la que ambos aparecen abrazados, reflejando el vínculo profundo que los une. Coloma, quien ha estado presente en cada etapa del proceso de recuperación de la actriz desde su primer diagnóstico en 2022, reafirmó su compromiso emocional y familiar en este nuevo desafío.

Natalia Salas y Sergio Coloma Una pareja que inspira resiliencia

Natalia Salas y Sergio Coloma tienen un hijo en común y han compartido públicamente su historia de amor y lucha desde que la actriz enfrentó su primera batalla contra el cáncer de mama. En esta ocasión, la noticia fue revelada por la propia actriz en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con un mensaje que apelaba a la prevención y al poder de los chequeos médicos.

“Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. Suena fuerte, ¿no?”, escribió la actriz, generando una ola de solidaridad entre colegas, seguidores y medios de comunicación. La respuesta de Sergio no solo fue un gesto de amor, sino también un recordatorio de que el acompañamiento emocional es clave en procesos de salud complejos.

Decisión importante para su futuro

Según medios, la pareja ha tomado una decisión importante tras el nuevo diagnóstico: reorganizar sus prioridades y enfocarse en el tratamiento y el bienestar familiar. Aunque no han dado detalles específicos, se sabe que Natalia continuará con su carrera artística mientras recibe atención médica especializada.

La actriz, actualmente parte del elenco de la novela “Eres mi bien”, ha pedido a sus seguidores que la “piensen bonito” y que mantengan la fe. Su testimonio ha sido compartido por otras figuras como Anahí de Cárdenas, quien también enfrentó el cáncer y le envió un mensaje de apoyo.