Otro episodio de agresión en el que habría estado envuelto Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, se conocerá esta noche en Magaly Tv, la firme con el testimonio de una presunta víctima del empresario.

Eduardo Ode, conversó EN EXCLUSIVA con el programa, en el que contó -según el avance de la promo- que “caí un metro y medio al suelo (…) Yo soy Gustavo Salcedo, saltó encima mío y sentí que se rompió mi hombro”.

“Yo en el suelo. Me golpeó tanto la cara que me rompió la mandíbula”, narró esta persona, cuya historia completa se conocerá desde las 9:45 P. M. por la señal de ATV y en simultáneo por ATV.pe y las redes oficiales en Facebook y YouTube.

