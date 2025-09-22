Una nueva modalidad de robo emplea un desactivador de alarmas de auto que permite a delincuentes sustraer objetos de valor de vehículos estacionados, tal como fue captado por cámaras de seguridad en el distrito de Surco. Los sujetos, que operan a bordo de un Volkswagen color rojo con placa C61-555, siguen a conductores que bajan momentáneamente a realizar compras, para luego estacionarse estratégicamente detrás de su objetivo y neutralizar el sistema de seguridad del automóvil. Este método, que ha sido documentado en al menos dos incidentes, evita que suene la alarma y permite que un cómplice descienda y abra las puertas sin generar sospechas, actuando con total impunidad en pleno día.

En uno de los casos registrados, los ladrones lograron hurtar una mochila del asiento del copiloto en cuestión de segundos, aprovechando la confianza de la víctima que creía haber dejado su vehículo correctamente asegurado. No obstante, en otro intento fallido, dos mujeres lograron frustrar el delito al verificar manualmente el cierre de su unidad antes de alejarse, lo que alertó a los maleantes y les hizo abortar la misión. La policía recomienda a los conductores no dejar pertenencias a la vista y asegurarse físicamente de que las puertas estén bloqueadas, incluso cuando usen el mando a distancia, ante el avance de esta sofisticada técnica delictiva.

