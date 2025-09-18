Nuevas imágenes revelan cómo extorsionadores balearon a un chofer de bus frente a su hija en Comas, mostrando la crudeza del ataque ocurrido a metros de un colegio durante horario escolar. Los pistoleros, que actuaron desde una moto, dispararon tres veces contra Raúl Laurente Herrera mientras su pequeña hija se preparaba para descender al colegio.

La víctima fue trasladada de emergencia al hospital Sergio Bernales donde lucha por su vida en la unidad de trauma shock. El ataque forma parte de una ola de violencia contra transportistas, pues hace tres días otro conductor de la misma empresa Impulsa Progreso sufrió atentado similar. Los criminales no solo actuaron con extremada crueldad sino que grabaron todo el hecho, evidenciando el modus operandi de grupos de extorsión que operan en la zona.

