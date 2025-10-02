Nuevo ataque a balazos en mercado de San Juan de Miraflores genera alarma entre comerciantes que denuncian haber recibido constantes mensajes de extorsión, lo que refuerza la hipótesis de un accionar delictivo organizado. Más de diez impactos de bala alcanzaron el portón del mercado José María Arguedas, donde las autoridades confirman que las balas llegaron hasta un puesto de reparaciones, situación que evidencia la vulnerabilidad del recinto.

El mercado de San Juan de Miraflores ya había sufrido un ataque similar hace un mes, lo que demuestra que los agresores actúan con persistencia y mantienen bajo amenaza a los vendedores. Ante el miedo, algunos comerciantes han decidido cerrar sus negocios, mientras que la policía intensifica la seguridad en el lugar para prevenir nuevos atentados que puedan poner en riesgo la vida de la comunidad.

