Extorsionadores dispararon contra buses de la empresa Santa Catalina en Villa El Salvador, en el sexto ataque que sufren en los últimos meses. Dos sujetos en motocicleta llegaron hasta el paradero principal para dejar una carta que exige “alineación” bajo amenaza de muerte, disparando cuatro veces contra el portón verde de las instalaciones.

Vea también: Mujer se debate entre la vida y la muerte tras desmayarse mientras bajaba por las escaleras

La empresa suspendió inmediatamente sus operaciones por seguridad, dejando sin transporte esencial a los pobladores de la zona. Las cámaras de seguridad captaron el preciso momento del ataque, donde se observa a uno de los delincuentes bajar con un arma en la mano y el mensaje extorsivo. Este modus operandi refleja la escalada de violencia de grupos criminales contra el transporte público, que ahora incluye advertencias escritas y disparos intimidatorios.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO