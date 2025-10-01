Un falso pasajero disparó contra un cobrador extranjero en el Callao, desatando una tragedia que dejó un trabajador venezolano fallecido y dos colegas heridos en la avenida Oscar Benavides. El ataque ocurrió alrededor de las 6:30 a.m. contra una combi del consorcio Villa Colonial, donde el sujeto abrió fuego contra Jackson Gabriel Games Navarro, quien laboraba como cobrador en la ruta 2 de Mayo hacia el primer puerto.

La investigación revela que el transporte estaba sometido a extorsión triple por las bandas “Alias Tito”, “Callao Unido” y “Los Malos de la Película”, quienes exigían pagos diarios entre 8 y 20 soles por vehículo. El conductor Pablo José Hernández Santana y otro cobrador identificado como José Daniel Hernández Vázquez sufrieron impactos balísticos que requirieron su traslado urgente al hospital Daniel Alcides Carrión.

