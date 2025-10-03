Especialistas en derechos del consumidor alertaron que el dictamen del Congreso que busca limitar las llamadas de cobranza a una al día legitimaría el acoso telefónico, tras la aprobación inicial por la Comisión de Defensa del Consumidor. La propuesta, que permitiría a bancos y otros proveedores contactar a clientes morosos una vez cada 24 horas si es efectiva la comunicación, no especifica desde cuántos días antes del vencimiento pueden iniciar estas gestiones, generando vacíos preocupantes.

Los críticos señalan que el texto validaría que las entidades realicen llamadas diarias a deudores que no han pagado sus obligaciones antes de la fecha límite, mientras que la cantidad de contactos podría aumentar significativamente si los usuarios no contestan las comunicaciones. Esto mismo preocupa a los defensores de los consumidores, quienes temen que se normalice el hostigamiento sistemático en lugar de proteger a los ciudadanos de prácticas abusivas.

