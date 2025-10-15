Un nuevo enfrentamiento entre la Policía y manifestantes ocurrió durante la operación para replegarlos de los alrededores del Congreso, luego de que se intentara incendiar una reja en el frontis del hemiciclo. Los efectivos, que formaron un cordón con escudos para contener a los protestantes, lanzaron bombas lacrimógenas que afectaron a adultos mayores y comerciantes de la zona, quienes reportaron dificultades para respirar y tuvieron que cerrar sus establecimientos de manera intempestiva.

Esta acción de dispersión generó que los grupos se movilicen hacia la avenida Nicolás Piérola y el Jirón Ayacucho, donde la Policía continuó con el operativo para evitar que retornaran hacia el Legislativo. La dispersión de los manifestantes provocó el cierre total del comercio ambulatorio en la zona, la cual presenta un alto flujo de vendedores y transeúntes durante la noche.

Los protestantes, que portaban banderolas y consignas contra las autoridades, se replegaron hacia el Parque Universitario mientras los efectivos mantenían un cerco en las calles aledañas, lo que evidencia la complejidad de la movilización convocada a nivel nacional. Este episodio deja en evidencia la tensión que persiste en el Centro de Lima, donde las protestas continúan expresando el descontento ciudadano frente a la situación política actual.

