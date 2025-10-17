El Gobierno prepara un nuevo estado de emergencia en Lima como parte de su estrategia para enfrentar la ola de criminalidad que afecta a la capital, el cual incluiría la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana. Esta medida, que se fundamenta en el análisis del mapa de la criminalidad para una distribución efectiva de los efectivos, busca combatir delitos como extorsiones, cobro de cupos y sicariatos que se han incrementado en la metrópoli.

El Ejecutivo, que aún no ha enviado formalmente al Congreso el pedido de facultades legislativas, evalúa propuestas que permitan una intervención más contundente contra la delincuencia organizada. El paquete de medidas excepcionales contempla herramientas como la detención preliminar extendida, el levantamiento del secreto bancario y la intervención de comunicaciones de presuntos criminales, siguiendo propuestas legislativas previamente presentadas.

