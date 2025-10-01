El Gobierno Regional (GORE) del Cusco ha demandado constitucionalmente al ministerio de Cultura para hacerse cargo de Machu Picchu, por lo han instado al Poder Judicial ordena que cumpla con la transferencia de competencia.

Señalan que el proceso ante la justicia constitucional podría tardar entre 7 a 8 meses y que no se descarta una medida cautelar. La defensa legal del GORE Cusco anunció que de darse un fallo negativo, acudirían al Tribunal Constitucional.

