El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que pedirá facultades al Congreso para iniciar una reforma íntegra en la Policía Nacional, con el objetivo central de remover de manera inmediata a los agentes que actúen al margen de la ley. Esta medida, que calificó como vital, responde a su juicio sobre un régimen disciplinario que considera “muy blando y proteccionista”, el cual ha permitido que efectivos investigados permanezcan en la institución.

El titular de Interior aseguró que, desde su primer día de gestión, ha girado instrucciones al alto mando para priorizar las labores de inteligencia y prevención. Asimismo, destacó la designación de efectivos probos y poligrafiados en las unidades especializadas, una acción que busca recuperar la confianza ciudadana en una institución clave para la seguridad nacional.

