Magaly Medina reveló el rostro oculto de Maju Mantilla que habría desatado el escándalo de infidelidad, presentando en su programa fotografías exclusivas del año 2023 donde la exreina aparece en un bar sentada junto a su productor Christian Rodríguez, el señalado como su presunto amante. La ‘Urraca’ ironizó sobre la situación, comentando que Maju se presenta como “la princesita” de la historia.

Las imágenes, obtenidas porque el equipo de Magaly Medina coincidió esa misma noche en el lugar, muestran a la pareja laboral “uno al lado del otro” en una noche de copas y festejo que se extendió hasta la madrugada. La conductora de ATV cuestionó duramente estas actitudes, argumentando que “si quieres conservar tu matrimonio evitas estar en sitios con la persona con la que se te señala de tener una relación paralela, poniendo en duda la versión pública de la exreina de belleza.

