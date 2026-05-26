Cerca de 150,000 niñas y niños menores de 5 años fueron diagnosticados con exceso de peso en Perú, según cifras del Ministerio de Salud (MINSA).

El endocrinólogo Ronaldo Saavedra, especializado en obesidad y diabetes, calificó esta situación como “una emergencia, una urgencia sanitaria”.

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¿Cuáles son las cifras de sobrepeso infantil en el Perú?

En 2024 se registraron 145,000 casos de sobrepeso infantil, solo 2,000 menos que en 2025. El doctor advirtió que esta cifra “va a ir incrementándose” debido a un problema que abarca tanto la alimentación de los niños como el entorno familiar. “Esto tiene arrastrando años”, precisó el especialista.

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El mito del “estirón”

Una usuaria identificada como Cintia Lidera preguntó si su hijo de 7 años con sobrepeso “se estirará” y perderá los kilos de más al crecer. “Lastimosamente, ese es un mito”, respondió Saavedra. El especialista explicó que la obesidad “es como una bola de nieve, va creciendo con el tiempo”, y que si un niño mantiene el mismo estilo de vida, su obesidad también aumentará.

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Consecuencias de la obesidad infantil

La obesidad en niños puede desencadenar diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares y alteraciones metabólicas. “Hay alteraciones de conducta, cambios a nivel de hormonas y de neurotransmisores a nivel cerebral”, advirtió el médico. Incluso desde niños se puede observar “un aumento del tamaño de las células cardíacas, del músculo cardíaco, colesterol, triglicéridos, resistencia a la insulina”.

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El rol de la familia

“La alimentación de los padres o el ejemplo que le dan los padres son lo que los niños van a replicar muchas veces”, señaló el endocrinólogo. Si un niño tiene sobrepeso u obesidad, “durante la adultez es altamente probable que tengamos un adulto obeso”, concluyó.