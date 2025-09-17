El obrero se desangra en Carabayllo tras tiroteo por cobro de cupos, hecho que fue grabado por vecinos que intentaron auxiliarlo en medio del caos. Según los primeros reportes, el ataque estaría relacionado con bandas que exigen dinero a las obras de construcción, lo que ha encendido las alarmas en la comunidad que ya teme nuevos episodios de violencia.

Vea también: Usuarios reportan caída de la AFP tras aprobación del octavo retiro por parte del Congreso

Los testigos relataron que la víctima quedó tendida en el suelo mientras la sangre se esparcía, lo que generó escenas de angustia que circulan en redes sociales. Los residentes de Carabayllo denunciaron que la inseguridad avanza sin control y que, aunque las autoridades han prometido reforzar la vigilancia, hasta ahora no existen medidas concretas que devuelvan tranquilidad a la zona.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO