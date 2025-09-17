Octavo retiro de la AFP se debatirá esta noche en el Pleno del Congreso, luego de que se culmine la votación de otros proyectos en agenda. La iniciativa permitirá a millones de afiliados retirar parte de sus fondos previsionales, mientras se mantienen en discusión cambios a la reforma del sistema de pensiones. El documento presentado a la Mesa Directiva contempla exclusivamente la autorización de este nuevo desembolso y no aborda modificaciones adicionales.

El análisis de la propuesta ocurre en un contexto en el que cerca del 20 % de la población aún mantiene dinero en las Administradoras de Fondos de Pensiones. Según estimaciones oficiales, la medida podría tener repercusiones en el mercado financiero, mientras que el Ejecutivo evalúa su impacto fiscal. El tema genera gran expectativa en afiliados que buscan liquidez inmediata, aunque persiste el debate sobre la sostenibilidad del sistema previsional en el largo plazo.

