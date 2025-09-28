El esperado octavo retiro de fondos de las AFP ya tiene fecha oficial. Este domingo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó en el diario El Peruano el reglamento operativo que establece el procedimiento para acceder al retiro extraordinario de hasta 4 UIT (S/21 400), autorizado por la Ley N.º 32445.

Vea también: SENASA lanza plataforma digital para viajes con perros y gatos

La medida beneficiará a millones de peruanos, quienes podrán acceder a sus fondos sin importar si actualmente se encuentran trabajando, aportando o su edad.

¿Cuándo inicia el proceso?

Las solicitudes podrán enviarse desde el martes 21 de octubre de 2025 hasta el lunes 19 de enero de 2026, es decir, durante un plazo de 90 días. Estas se presentarán de manera virtual o presencial en cada AFP.

¿Cómo será el desembolso?

El retiro se hará en cuatro pagos mensuales equivalentes a 1 UIT cada uno. El cronograma estimado es el siguiente:

1er desembolso (1 UIT): 20 de noviembre de 2025

2do desembolso (1 UIT): 20 de diciembre de 2025

3er desembolso (1 UIT): 19 de enero de 2026

4to desembolso (1 UIT): 18 de febrero de 2026

El reglamento señala que el primer desembolso se efectuará 30 días después de registrada la solicitud y los siguientes también se entregarán cada 30 días.

En los próximos días, las AFP deberán publicar un calendario de solicitudes según el último dígito del DNI, como en anteriores procesos.

¿Qué pasa si ya no quieres retirar?

El retiro es voluntario. El afiliado puede decidir si solicita el monto total o solo una parte. Asimismo, si cambia de opinión, podrá cancelar la solicitud una sola vez, siempre que lo haga con 10 días de anticipación al próximo desembolso programado.

El dinero no estará sujeto a descuentos, salvo en casos de deudas por pensiones de alimentos.

Recomendaciones de la SBS

La SBS recordó que cada AFP es responsable de verificar la identidad del solicitante y habilitar medios seguros para los pagos, ya sea mediante cuentas bancarias u otras plataformas confiables.

Para evitar problemas, se recomienda a los afiliados:

– Actualizar sus datos personales y bancarios antes de enviar la solicitud.

– Revisar únicamente los canales oficiales de su AFP.

– Desconfiar de mensajes, correos o enlaces no oficiales que podrían ser intentos de fraude o estafa.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO