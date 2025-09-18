Olenka Mejía sorprendió al confirmar que ha iniciado acciones legales contra el exfutbolista Jefferson Farfán por el presunto delito de calumnia, luego que le ganara el juicio que le había interpuesto.

“[Estás nuevamente citada en Fiscalía, ¿Qué proceso estás llevando? ¿Es también con Jefferson Farfán?] Es un tema de todas las demandas que él me hizo anteriormente. Hemos hecho la contrademanda por así decirlo y por denuncia calumniosa”, señaló la influencer, que precisó que todas las denuncias en su contra fueron archivadas.

Recordemos que ‘La Foquita’ había presentado una demanda en contra de la madre del sobrino de Yahaira Plasencia, acusándola de fingir un embarazo y de falsedad genérica.

TEAM OLENKA

Ante esto, Magaly Medina consideró que Olenka Mejía es la “horna del zapato” de Jefferson Farfán al señalar que al exfutbolista “le encanta” demandar a las personas.

“Ella tiene todas las de ganar este juicio. En este caso nosotros somos team Olenka Mejía. ¡Vamos con todo, Olenka! Acá te apoyamos, moralmente, pero te apoyamos”, finalizó.

