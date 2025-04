¿Qué está pasando? La polémica modelo, Olenka Mejía, continúa dando de qué hablar tras acudir a la comisaría para denunciar al futbolista Piero Quispe con quien habría tenido una relación amorosa desde hace años.

El ‘ampay’ no quedó allí y Olenka habló para las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’: “Desde el 2022, nos conocimos en julio que estuvimos una relación… yo soy víctima, yo soy la engañada, no merezco que llamen a amenazarme” dijo inicialmente.

Asimismo, explicó por qué se encontraría en un enfrentamiento con el pelotero: “Todo porque no acepto a firmar un acuerdo confidencial porque ese acuerdo me amarraba a mi con una soga al cuello y yo no me voy a quedar en la c****“, añadió.

