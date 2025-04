Olenka Mejía manifestó a Magaly Tv, la firme haber estado indignada con Piero Quispe porque no le había contado que iba a ser papá en el tiempo que este la habría buscado para que volvieran a estar juntos.

“Quiere volver conmigo y me buscas siempre a mi y me mandas pasajes (a México), si quieres que vaya, si quieres verme y que todo, ¿qué chu*** haces embarazando a una flaca? y peor, ya dio a luz ¿por qué me ocultaste?”, aseguró que le reclamó al futbolista.

La abogada también comentó que en noviembre pasado se encontraron y que este subió a su carro, en donde hablaron y este lloró cuando le pidió que fuera sincero con ella.

