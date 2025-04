Olenka Mejía estuvo en el set de Magaly Medina para hablar sobre la relación que mantuvo con Piero Quispe y las amenazas que viene recibiendo luego de que se revelara que estuvo en un hotel con el futbolista. Durante la conversación, negó haber querido sembrarlo y explicó por qué decidió grabar su llamada.

“Quiero aclarar algo ya que tanto dicen que yo lo centré. La persona que siembra o que quiere amarrar a alguien, lo busca. Yo a él no lo busqué. (….) Él es el que me llama, yo nunca lo busqué él, él me buscó a mí”, declaró Olenka Mejía en ‘Magaly TV, la firme’.

La abogada además mostró a Magaly Medina la llamada que Piero Quispe le hizo antes de su encuentro en el hotel. “¿Y tú siempre grabas todas tus llamadas?”, le preguntó la ‘urraca’. “Yo siempre los grabo por seguridad. Pago una app y lo hago por seguridad personal”, respondió Olenka Mejía.

La llamada de Piero Quispe y Olenka Mejía

Como se sabe, al ser consultado sobre su cercanía con Olenka Mejía, Piero Quispe negó conocerla. En respuesta, al excuñada de Yahaira Plasencia expuso la llamada que el futbolista le hizo para pactar su encuentro en el hotel del aeropuerto antes de viajar a México con la madre de su hijo.

Olenka: “¿Cómo se llama el hotel? Costa del Sol, creo”.

Piero: “Sí, creo”.

Olenka: “¿Te espero ahí?”

Piero: “Sí, en el cuarto”.

Olenka: “¿De ahí ya te quedas para que te vayas?”.

Piero: “Sí, ahí me quedo nomás, ¿no ves que mi vuelo sale a las 11?”.

Olenka: “¿Para dónde? ¿A México?”.

Piero: “Sí”.

