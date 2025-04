Olenka Mejía contó al reportero de Magaly Tv, la firme detalles de su presencia en el hotel donde se encontró con Piero Quispe, de quien aseguró tener audios de él llorando e incluso negándole a su pareja, Cielo Berrios, y a la hija que tiene con ella.

“Yo primero llegué al hotel y me fui a tomar un pisco sour. [¿Para entrar en valor?] Obvio, porque con esa cara, tenía que taparle no sé, en su momento si me gustó, en su momento si me pareció una persona excelente”, expresó en un comienzo sobre el futbolista.

“Tengo audios de él llorando. Me negó a su hija, me negó a la mujer”, agregó la excuñada de Yahaira Plasencia

