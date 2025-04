Olenka Mejía no solo se presentó en Magaly Tv, la firme para defenderse de la acusación en redes y cierto personajes de haber sembrado a Piero Quispe, sino que también decidió mostrar pruebas de depósitos de dinero que él le hacía.

La excuñada de Yahaira Plasencia dejó ver que el futbolista le mandó dinero en varias ocasiones, siendo la más reciente en enero del 2025 por la suma de 500 dólares. Ante esto, Magaly le preguntó la razón de ello.

“[¿Para qué te depósito?] Fue un tema de regalo y hasta dónde sé me dijo que no estaba con ella (Cielo Berrios) [¿Y por nada te depositaba 500 dólares?] Él siempre decía que es agradecido. En el 2022, cuando estuve con él, no tenía nada, yo era quien lo llevaba a Campo Mar, mi familia, hay testigos, y yo lo trasladaba a veces”, explicó.

