Olinda Castañeda se refirió al difícil momento que atraviesa Maju Mantilla tras las acusaciones de infidelidad en su contra y le dio un consejo desde su fe. La modelo aseguró que solo Dios puede restaurar un matrimonio y que, si la conductora desea recuperar su hogar, tendría que “doblar rodillas” tal como ella lo hizo en su momento.

“Hace cinco años que conocí a Dios y pasé por muchas pruebas, como también las pasan personas que no conocen a Cristo, pero la diferencia es que en este momento él camina delante de mí, me siento en paz y no me siento sola”, afirmó.

Desde su experiencia personal, Olinda fue clara en el mensaje que le dejaría a Maju: “Es un momento complicado el que está pasando, por lo que se expone en las redes sociales, la televisión, y no se miden con el daño que pueden estar haciendo, pero si ella quiere restaurar su matrimonio y quiere volver unir a su familia, la única solución es Dios“, añadió.

Vea también: Maju Mantilla termina en la clínica tras ser tildada de infiel y supuestamente haber estado con varios hombres

“Hay que orar para que esas influencias negativas del orgullo, la soberbia, adulterio, venganza, fornicación, mentira, no caigan como sombras en nuestras vidas. Si Maju lo desea, debe orar y acercarse a Dios”, finalizó.

