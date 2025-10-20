El expresidente Ollanta Humala anunció que va a “pelear” por su libertad, luego que el Tribunal Constitucional (TC) declarara fundada la demanda de Keiko Fujimori para dejar sin efecto el proceso en su contra por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y organización criminal.

“Vivimos un acoso judicial desde el 2006; pero hoy, será jurídicamente imposible que el Poder Judicial pueda liberar a Fuerza Popular y mantener activo nuestro caso. Lo contrario, demostraría una vez más, el ensañamiento”, advirtió.

El exmandatario afirmó que el TC ha confirmado lo que venía defendiendo hace 19 años, “que un presunto aporte de campaña no es delito”.

“¡Vamos a pelear por nuestra Libertad!”, remarcó Humala Tasso, quien acusó haber vivido un acoso judicial desde el 2006.

Este lunes, el TC declaró fundada la demanda presentada por la defensa de Fujimori y ordenó que se archive el proceso, conocido como el ‘caso cócteles’, contra la excandidata presidencial y dirigentes del partido Fuerza Popular por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016 con dinero de empresas privadas no declarado.

“No se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino constatando la inviabilidad de proseguir con una imputación carente de sustento jurídico y claramente opuesta a lo establecido en la Constitución”, precisó la resolución del TC.

El expresidente Humala está preso desde abril en el penal de Barbadillo, mientras que su esposa Nadine Heredia tuvo la misma sentencia, pero recibió asilo político de Brasil y reside en ese país con su hijo menor. (Andina)

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO