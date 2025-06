Onelia Molina volvió a ser noticia en el mundo del espectáculo tras ser captada cenando con el futbolista Anderson Santamaría, lo que generó especulaciones sobre un posible nuevo romance.

Las imágenes difundidas rápidamente en redes y medios de farándula encendieron los rumores, sobre todo porque la integrante de reality se encuentra recientemente separada de Mario Irivarren, su expareja. Ante la presión mediática, Onelia decidió aclarar lo ocurrido.

“Por más que yo salga con una persona, amiga o amigo, no quiere decir que estoy empezando una relación sentimental (…) Actualmente yo no busco a nadie para tener una relación. No me siento lista ni preparada ni siquiera como para empezar a conocer a alguien”, sostuvo, dejando claro que no está interesada en iniciar un nuevo romance.

La chica reality también expresó que comprende cómo funciona el mundo del espectáculo, pero pidió que no se saque de contexto cada salida que tenga: “No quiero que me vinculen con un tema de relación porque no es así. Sé que el morbo vende, pero me van a ver con él y con otros amigos. No quiero absolutamente nada con nadie ahora”, sentenció.

