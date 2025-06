Onelia Molina volvió a acaparar titulares tras sincerarse sobre lo que realmente ocurrió la noche en que Mario Irivarren fue a su departamento y ambos decidieron ponerle punto final a su relación. En su podcast, la influencer reveló que, lejos de haber intimidad, fue una noche cargada de emociones donde ambos se habrían quedado dormidos.

“Lo último que me pasó, pero en verdad conversé. Ese día él fue en la madrugada a conversar”, comentó Onelia, en referencia a las imágenes donde se veía al exchico reality saliendo de su casa en horas de la mañana. Cuando su compañera le preguntó si se dieron un beso, respondió: “La última vez, sí, nos abrazamos, nos despedimos lindo y los dos nos quedamos dormidos”.

No obstante, explicó que el cierre fue doloroso para ambos, pero no ocurrió nada. “Los dos estábamos muy lastimados, muy dolidos. Siento que cerrar un etapa es muy difícil y cuesta, nos quedamos dormidos así abrazados y me levanté a las 7 de la mañana para ir al gimnasio”, aseguró.

¿Por qué no pasó nada esa noche?

Onelia Molina enfatizó que, aunque la ruptura fue dolorosa, mantuvieron un gesto de amor y respeto mutuo. “Yo soy más amorosa, me pegó al corazón, estábamos tristes… entre llantos nos quedamos dormidos”, añadió, descartando cualquier reconciliación íntima tras la separación definitiva.

Mario sigue presente como ‘papá’ del perrito de Onelia

Días antes, Mario Irivarren sorprendió al referirse con cariño a la mascota que compartía con Onelia y asegurar que es el padre adoptivo de su perro. Todo esto luego de que Katia Palma revelara que ambos pasaron el fin de semana juntos. Aunque ninguno ha confirmado una reconciliación, sus comentarios reflejan que aún mantienen un vínculo cercano.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO