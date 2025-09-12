“Sí, existe un video”: la confesión que sacudió la farándula

Durante una entrevista, Onelia Molina fue consultada sobre los rumores que circulaban en redes sociales sobre un supuesto video íntimo. Lejos de evadir el tema, la modelo confirmó su existencia: “Sí, existe un video. No lo voy a negar”, declaró con firmeza, dejando al público en shock.

La revelación se dio en medio de la polémica por su reciente ruptura con Mario Irivarren, lo que ha alimentado las especulaciones sobre si él sería la persona que aparece en el material. Sin embargo, Onelia se negó a dar nombres, argumentando que “no es relevante quién está en el video, sino cómo se respeta la privacidad”.

¿Mario Irivarren en el centro de la controversia?

Aunque Onelia Molina no confirmó la identidad del hombre que aparece en el video, los usuarios en redes sociales no tardaron en vincular a Mario Irivarren, con quien mantuvo una relación de dos años. La pareja se separó recientemente tras una serie de tensiones provocadas por el comportamiento del chico reality en la boda de Alejandra Baigorria.

En ese evento, Mario fue captado hablando sobre su expareja Vania Bludau, lo que generó incomodidad en Onelia y habría sido el detonante de la ruptura. Desde entonces, ambos han sido vistos juntos en algunas ocasiones, pero han dejado claro que su relación terminó definitivamente.

Privacidad, exposición y límites en redes

La confesión de Onelia Molina ha abierto un debate sobre los límites de la exposición mediática y el respeto a la intimidad. “No me avergüenzo de mi sexualidad, pero sí me preocupa cómo se usa esa información para dañar”, expresó la influencer, quien también pidió a sus seguidores no compartir ni buscar el contenido.

Expertos en derechos digitales han advertido que la difusión de material íntimo sin consentimiento constituye una forma de violencia. En ese sentido, Onelia Molina ha anunciado que tomará medidas legales si el video llega a filtrarse o circular públicamente.

