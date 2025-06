Onelia Molina rompió su silencio y confesó sentirse incómoda con la reciente incorporación de Vania Bludau y Alejandra Baigorria al programa EEG. Aunque durante la transmisión intentó mantener una actitud tranquila, luego dejó en evidencia su malestar. Según explicó, ambas le faltaron el respeto durante la polémica que terminó con su relación con Mario Irivarren, y considera injusto tener que compartir el mismo espacio laboral con ellas.

“Siento que estoy pagando los platos rotos por situaciones y acciones de personas que me faltaron el respeto en su momento”, expresó.

Molina fue clara al manifestar que no buscó esa situación, pero ahora debe soportar la presencia de quienes, según su perspectiva, le hicieron daño: “Me parece súper injusto esta situación, porque, no vamos a negar que, traigan a dos personas que no han actuado bien, para mí, y las pongan en el mismo set y lugar donde voy a ir todos los días, definitivamente es incómodo”, declaró con firmeza, revelando su descontento por lo ocurrido dentro del reality.

Además, Onelia criticó directamente a Vania Bludau por haberse sumado al programa, insinuando que lo hizo para generar más escándalo: “No me hubiese prestado para entrar, hacer ese tipo de show. Creo que hay un tipo de respeto y consideración y empatía, y en cuanto a mis valores, no hubiese actuado de esa manera”, sentenció.

