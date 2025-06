Onelia Molina se pronunció para las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ luego de que se viralizara una fotografía de Mario Irivarren abrazando a su ex, Vania Bludau, durante la boda de Alejandra Baigorria. Las declaraciones completas saldrán hoy a partir de las 9:45 p.m. por ATV.

“Cada acción tiene sus consecuencias y la verdad siempre como que sale a la luz. (…) Deben ser consecuentes con lo que dicen y hacen”, declaró Onelia Molina al programa de Magaly Medina. Como se recuerda, en diversas entrevista, Vania Bludau negó haber tenido algún acercamiento con Mario Irivarren.

Hace unos días, al ser consultada por Mario Irivarren, la excombatiente dijo que él estaba “vetado de su vida”. “Si tú tienes un problema de esa magnitud con una expareja, ¿te volverías a comunicar? Es ilógico, obviamente (está vetado de mi vida)”, indicó.

Vania Bludau no quería ir a la boda de Alejandra Baigorria

La chica reality además cuestionó las declaraciones de Mario Irivarren, quien argumentó que solo quería hablar con ella para “cerrar ciclos”. “Para mí eso era un tema cerrado. (…) Cuando uno cierra ciclos, cierra ciclos porque uno quiere, no porque la otra persona tiene que decirte algo”, indicó.

Además, señaló que incluso pensó en no ir a la boda de Alejandra Baigorria para no tener que juntarse con su ex. “Yo solo iba a ir a la iglesia porque no quería juntarme con él, pero es mi mejor amiga y era ilógico que yo falte. Por eso asistí, he estado de lo mejor. A mí no me han grabado hablando de él, nunca”, agregó.

Magaly Medica sobre ingreso de Alejandra Baigorria y Vania Bludau a EEG

Cabe recordar que, recientemente, Vania Bludau y Alejandra Baigorria hicieron su ingreso a ‘Esto es Guerra’. En su programa, Magaly Medina cuestionó esta decisión. “Onelia yo creo que no se va a sentir muy cómoda, pero a los guionistas de este reality les encanta la idea. Van a enfrentar a Vania y Alejandra con Onelia. Va a ser esto una pelea de todos los días porque han puesto ahí a las que sí les encanta ese chonguito mediático”, indicó.

