El Grupo Therma, autoproclamada élite de operativos encubiertos, inició su misión más crucial con una pregunta existencial que paralizó la logística: “¿Boxer o hilo de hembra?”, cuestión que el agente Farfán, disfrazado de Celia Cruz, consideró fundamental para su desempeño, aunque su verdadero objetivo era negociar un aumento de sueldo, una táctica que sorprendió al jefe tanto como la llegada del agente Guerrero, quien apareció convertido en una tetera humeante, un disfraz que, si bien era térmicamente acertado, limitaba notablemente su movilidad en campo.

Vea también: “Mi hormigón ya no funciona”, declara Congresito tras bombas lacrimógenas

Mientras el agente disfrazado de Chapulín Colorado olvidaba todas sus frases icónicas y confundía refranes, el Joau insistía en que su disfraz era “venir de sí mismo”, una estrategia de camuflaje tan genial como inútil que culminó con el arresto de un sospechoso al que nadie logró identificar, dejando la duda de si realmente capturaron al Pequeño J o a un repartidor de tequeños de Chota que pasaba por el lugar equivocado, todo mientras el jefe, con los dedos saliéndose de los zapatos, intentaba mantener la cordura en medio del caos absoluto.

