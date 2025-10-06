‘Orejas’ Flores olvida a Ana Siucho y se divierte con una fanática que terminó en una reunión junt con amigos en su departamento, según reveló Magaly Medina en su programa. El defensa, quien atraviesa un proceso de separación, fue captado el domingo saliendo del estadio Monumental junto a un grupo de amigos y la joven Antonella Martorell, una hincha de 28 años originaria de Tacna que lo sigue activamente en sus redes sociales personales. La propia madre del futbolista confirmó que su hijo está superando la ruptura, mostrándose más activo socialmente y reuniéndose en su casa con amistades donde “por supuesto, hay amigas también”, según indicó la conductora.

El reporte detalla que la fanática luce en su Instagram personal la misma camiseta del capitán crema, e incluso tuvo acceso privilegiado al campo de juego el 27 de septiembre, un beneficio reservado usualmente para familiares o amigos cercanos de los peloteros.

