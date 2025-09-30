El General Óscar Arriola asume como nuevo Comandante General de la Policía Nacional en un contexto marcado por la suspensión de su antecesor, Víctor Zanabria, quien fue separado del cargo por dieciocho meses debido a una investigación judicial en Arequipa por presuntos actos de corrupción. Arriola, quien durante la ceremonia de toma de mando agradeció a la presidenta de la República por la confianza depositada, anunció de inmediato que los pilares de su gestión serán el fortalecimiento de la inteligencia, la investigación criminal y la criminalística, con el objetivo declarado de enfrentar al crimen organizado con estándares internacionales y limpiar la institución de elementos corruptos.

El nuevo jefe policial se refirió a la captura de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo“, en Paraguay, y enfatizó que se implementará una estrategia muy bien estructurada y multidisciplinaria que incluye la colaboración con empresas de telefonía móvil y la banca para combatir delitos como la extorsión. Además, ante las próximas marchas de protesta, Arriola aseguró que la institución, formada y certificada en derechos humanos, garantizará el derecho a la protesta pacífica, pero actuará con la Constitución y las leyes contra cualquier persona que se infiltre con la intención de desestabilizar el orden.

