El general Óscar Arriola asumirá como nuevo jefe interino de la PNP tras la suspensión de Víctor Zanabria, ordenada por el Poder Judicial. La medida, que se extenderá por 18 meses, se da en el marco de la investigación por el caso “policías albañiles”, donde Zanabria enfrenta presuntas acusaciones de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad.

Arriola, actual jefe del Estado Mayor General y exdirector de la Dirincri, tomará las riendas de la institución, aunque el cargo sería temporal hasta que se defina la situación legal de Zanabria o se nombre un titular formal. El caso central investiga presuntas irregularidades en contrataciones y uso de recursos dentro de la institución, lo que ha generado un amplio debate sobre la transparencia en el sector.

