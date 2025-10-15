Óscar Díaz sobre José Jeri señala que su nuevo gabinete pone paños fríos a la crisis política, al considerar que la reciente designación del primer ministro ha ayudado a calmar los ánimos en el país. El analista afirmó que el presidente ha demostrado buenos reflejos en sus primeras apariciones públicas, lo que, según dijo, evidencia una estrategia más prudente ante la convulsión social.

Óscar Díaz también subrayó que el ministro del Interior es la persona más indicada para el cargo, ya que representa firmeza y equilibrio en un contexto de alta tensión. No obstante, advirtió que José Jeri necesita menos protagonismo y más acción por parte de sus ministros, una recomendación que, según el experto, será clave para consolidar la gobernabilidad y recuperar la confianza ciudadana.

