Óscar Ibáñez confirmó que continuará al mando de la selección peruana hasta noviembre, tras una petición expresa del director deportivo de la FPF, Agustín Lozano, quien le pidió que extendiera su ciclo de manera interina. El técnico, que se mantiene enfocado en el duelo ante Paraguay, reveló que este acuerdo verbal le da un respiro de corto plazo para dirigir en la próxima fecha FIFA. Ibáñez aseguró que su prioridad inmediata es cerrar las Eliminatorias con la mejor imagen posible, honrando a la hinchada que siempre creyó en el equipo, a pesar de la eliminación.

El estratega admitió que el rival será “superexigente”, ya que Paraguay llega con su mejor equipo pese a las bajas por suspensión, como la de Cueva, y con la moral alta tras lograr su clasificación al Mundial. Para este partido, Perú recupera a dos de los seis jugadores que faltaban, incluyendo elementos de experiencia, con los que Ibáñez busca plantear un encuentro competitivo que sirva de consuelo tras una campaña complicada.

